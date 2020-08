Leitersweiler Paar macht noch eine Session : Prinzenpaar geht in die Verlängerung

Sie wurden aus aktuellem Anlass gleich für eine zweite Amtszeit verhaftet: Prinzessin Astrid I. und Prinz Stefan II. Foto: Bonenberger/Verein

Leitersweiler Die Baumholderer Karnevalsgesellschaft hat ihre Fastnachtsveranstaltungen abgesagt. Also bleiben Prinz und Prinzessin aus Leitersweiler länger im Amt.

Astrid Pick und Stefan Gemmel aus Leitersweiler gehen in die Verlängerung. Das aktuelle Prinzenpaar der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) macht weiter, nachdem der Vereinsvorstand dieser Tage beschlossen hat, die kommende Fastnachtssession in diesen Corona-Zeiten ausfallen zu lassen. Als der Vorstand auf sie zukam, war es für sie keine Frage, ob sie noch eine Session dranhängen würden. Zumal auch für sie ihre Amtszeit früher als geplant endete. „Für uns ist es sehr schade und traurig, dass die Session an Aschermittwoch so abrupt beendet wurde, ohne dass wir weiter am Vereinsleben teilhaben konnten, da pandemie- und lockdownbedingt alle weiteren Veranstaltungen ausgefallen sind, wie Helferfest, Vereinsfahrt und Altstadtfest“, betont Astrid Pick.

Aber sie und der Mann an ihrer Seite blicken optimistisch nach vorne: „So traurig das ist und wahrscheinlich noch trauriger für das kommende Prinzenpaar, das ja schon in den Startlöchern steht, haben wir die Chance, diese fehlenden Veranstaltungen nachzuholen und offiziell verabschiedet zu werden und – ganz wichtig – das neue Prinzenpaar gebührend zu inthronisieren, um genauso wie wir eine fantastische Session mit vollem Programm zu erleben“, fügt Gemmel hinzu. Insofern halten sie die Absage der Fastnacht in der gewohnten Form für die einzig logische Konsequenz. Wie auch der Vorstand. Mit einem „dreifach fröhlich donnernden Baamholler Helau“ hatte der Vorsitzende der BKG, Dirk Kaps, seine Vorstandskollegen noch zur Sitzung begrüßt. Um dann einstimmig zu entscheiden, dass die kommende Fastnachtssession ausfällt. „Es war klar, dass es so ausgehen würde“, sagt dazu Kaps. Hygienekonzepte, aktuelle Fallzahlen und die Abstandsregel nennt er als Begründung für diese, wie er meint „vernünftige Entscheidung“.

Noch im Mai war der BKG-Vorstand optimistisch. Damals wurde beschlossen, ganz normal zu planen. Für den Fall, dass es funktionieren würde. Doch nun steht fest. Auch die Fastnachtseröffnung am 11.11. fällt aus. „Es wäre naiv zu glauben, dass wir dann im Dezember feststellen: In acht Wochen sieht die Welt wieder ganz anders aus“, so Kaps. Im Gegenteil. Kaps betont: „Corona bleibt erst einmal da.“ Und gerade Fastnacht sei ein ganz besonderes gesellschaftliches Ereignis. „Da wird getanzt, geschunkelt, sich umarmt und gesellig gefeiert.“ Und das mit Abstand und Masken? In einer Halle, in der normalerweise 350 Menschen sich durch das närrische Programm tragen lassen, mit nur 150 Personen? Für Kaps und seine Vorstandskollegen undenkbar. „All das wäre für uns keine Fastnacht“, unterstreicht der erste Mann der BKG diese Entscheidung.

Doch Kaps stellt andere Pläne des Vorstands in Aussicht. Sollte sich im Sommer 2021 die Situation normalisiert haben, können sie sich vorstellen, „dann etwas Närrisches zu machen“. Schon einmal hatte die BKG beispielsweise einen Umzug im Sommer auf die Beine gestellt; damals anlässlich eines Vereinsjubiläums. Und auch die Fastnacht fiel schon einmal aus. Aus Solidarität zu den amerikanischen Freunden beim Einsatz „Desert Storm“ der US-Armee in der Session 1990/91.

Der Vorsitzende der Baumholderer Karnevalsgesellschaft, Dirk Kaps. Foto: Melanie Mai

Die Prinzengarde mit ihrem Showtanz bei der BKG-Prunksitzung in diesem Jahr. 2021 fällt die Sitzung aus. Foto: Bonenberger/Verein