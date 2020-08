Dement oder vergesslich : Fachvortrag über Demenz im Hoofer Dorfladen-Bistro

Hoof Wann wird von einer manifestierter Demenz-Erkrankung gesprochen, wann von altersbedingter Vergesslichkeit?

Welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit von einer Demenz als manifester Erkrankung und nicht von altersbedingter Vergesslichkeit an sich gesprochen werden muss, darüber soll ein Impulsvortrag des Chefarztes der Fachabteilung für Neurologie im Marienkrankenhaus in St. Wendel Klarheit verschaffen. Am 4. September wird Dr. Robert Liszka um 19 Uhr im Dorfladen-Bistro auf dem Dorfplatz in Hoof über das Thema referieren. Als ausgewiesener Experte für Geriatrie, Palliativmedizin sowie Notfallmedizin reihe er sich seit Beginn der projektinternen Vortragsreihe am 17. November 2015 als bereits siebter Vortragender in eine Formation namhafter Referenten im Gesamtkontext der „Demenz“ ein.