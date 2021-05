Bauarbeiten in St. Wendel beginnen : Stadtwerke investieren 6,1 Millionen Euro in Neubau des Firmensitzes

Die Stadtwerke St. Wendel beginnen mit den Bauarbeiten für ein neues Verwaltungs- und Werkstattgebäude an der Wearkstraße/Ecke St. Floriansweg in St. Wendel. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Jens Büttner

St Wendel Bisheriger Geschäftsbetrieb an zwei Standorten wird mit Bezug des Verwaltungsgebäudes aufgegeben.

In diesen Tagen beginnen die Stadtwerke St. Wendel mit den Bauarbeiten für ein neues Verwaltungs- und Werkstattgebäude an der Wearkstraße/Ecke St. Floriansweg in St. Wendel. Mit dem neuen Firmensitz wollen die Stadtwerke zukünftig ihre beiden Standorte in der Marienstraße und in der Weimarerstraße zusammenführen und alle Kompetenzen an einem Standort bündeln, teilt ein Sprecher mit. Dadurch könnten die Kunden von einer zentralen Stelle aus Dienstleistungen rund um die Themen Energie und Telekommunikation erhalten.