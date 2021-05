Großeinsatz : Haus in St. Wendel nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Großeinsatz in die St. Wendeler Innenstadt ausrücken. Verletzt wurde bei dem Feuer zum Glück niemand. Foto: Dirk Schäfer

St Wendel Die Feuerwehr hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz in die Kelsweilerstraße in der St. Wendeler Innenstadt ausrücken müssen.

Die Integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg meldete um 19.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. „Die erste Alarmierung lautete Kellerbrand mit unklarer Menschenlage“, berichtet Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer.

Als die ersten Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, sei bereits dichter Rauch aus verschiedenen Fenstern gedrungen. „Aufgrund der unklaren Lage wurden umgehend weitere Einheiten zur Einsatzstelle alarmiert“, sagt Schäfer. Bei der weiteren Erkundung im Hinterhof hätten die Feuerwehrleute acht Personen auf Balkonen im ersten und zweiten Obergeschoss gesichtet. „Der Rettungsweg durch das Treppenhaus war wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich“, schildert Schäfer. Sofort seien mehrere Feuerwehrleitern zur Rettung der Menschen in Stellung gebracht worden. Nachdem sie in Sicherheit waren, untersuchte sie der Rettungsdienst noch vor Ort. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, ist Schäfer erleichtert.

Parallel zur Menschenrettung starteten die Feuerwehrleute den Löscheinsatz. Durch die Haustür drangen sie in den Kellerbereich vor. Binnen kurzer Zeit konnten sie die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. „Abschließend wurde das Gebäude mit Hilfe mehrerer Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen und der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft“, erklärt Schärfer. Über die Brandursache und Schadenslage konnte er keine Angaben machen. Das Haus sei aktuell unbewohnbar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

