Kultur zum Feierabend : Beethoven in St. Wendel frei von Routine

St. Wendel Hristina und Velislava Taneva kommen zum Konzert ins städtische Mia-Münster-Haus. Karten von April noch gültig.

Einen Beethoven-Abend mit den Schwestern Hristina und Velislava Taneva – den präsentiert die Kreisstadt St. Wendel am Dienstag, 10. November, um 19.30 Uhr als Teil der Reihe „Kultur zum Feierabend“ im städtischen Mia-Münster-Haus in der Mott. Das Konzert war zunächst für den 7. April geplant, musste dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Karten, die bereits für den 7. April gekauft wurden, sind für den 10. November gültig, teilt ein Sprecher der Stadt St. Wendel mit.

Im Jahr 2020 jährt sich Ludwig van Beethovens Geburtstag zum 250. Mal. Dies ist auch in St. Wendel ein Grund zum Feiern. Seine Musik ist bis heute jung geblieben – sie vermag heute wie damals Menschen tief zu berühren, so der Sprecher weiter. Im Mia-Münster-Haus werden die Musikerinnen Hristina Taneva (KIavier) und Velislava Taneva (Violine) Kammermusik zelebrieren.

Die in Stara Zagora (Bulgarien) geborenen Schwestern Hristina und Velislava Taneva leben seit 2005 in Saarbrücken und spielten zwölf Jahre lang in dem von ihnen mitinitiierten Et Arsis Piano Quartett zusammen. Zudem treten die mehrfach ausgezeichneten Musikerinnen regelmäßig solistisch, als Duo und in verschiedenen Ensembles und Orchestern, unter anderem der Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, dem Saarländischen Staatsorchester sowie dem Münchner Orchester der „KlangVerwaltung“ auf.