Blaulicht : Thujahecke beschädigt und abgehauen

Bliesen Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag zwischen 12 und 17.30 Uhr in der Straße Auf Krämert in Bliesen einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei beschädigte der Fahrer, vermutlich beim Wendemanöver, einen Teil einer Thujahecke am Anwesen 17. Anschließend flüchtete er, so die Polizei weiter. Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Laster gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.