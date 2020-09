Kammermusiktage in Homburg : Vertonte Hölderlin-Texte, unbändiger Beethoven

Kammermusiktage in Homburg

Homburg Die „Internationalen Kammermusiktage“ stellen sich mutig der Corona-Problematik, fast alle vom Vogler-Quartett konzipierten Konzerte finden mit reduziertem Platzangebot statt.

Am Montag präsentierte sich im Saalbau in Homburg das junge Gyldfeldt-Streichquartett mit Hans Zenders „Hölderlin lesen I“ aus der Gruppe von fünf Werken, die sich mit Hölderlin beschäftigen.

Die Text-Fragmente „An die Madonna“, von einer Sprechstimme vorgetragen, sind eingebettet in freitonale, fragmentarische musikalische Strukturen. Knappste Einsprengsel im Stil der Beethoven-Hölderlin-Zeit stellen einen Bezug zu den Texten her, in denen der Dichter mit dem Ausschließlichkeits-Anspruch von Religionen ringt. Wolfgang Korb rezitierte mit gemessener Emphase, die Streicher zeigten sich vertraut mit den Anforderungen moderner Spieltechniken und expressiver Gestaltung.