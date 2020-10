Entspannt in St. Wendel : Mit Autogenem Training dem Stress entgegen

St. Wendel Stiftung Hospital organisiert Entspannungs-Kurs im Bildungs- und Kulturzentrum „impuls“.

Während des Kurses sollen die Teilnehmer im „impuls“-Forum lernen von Beruf und Alltagsstress zu entspannen, so die Sprecherin weiter. Kind vom Kindergarten abholen, Auseinandersetzung mit Kollegen, Konflikte in der Familie, Stau auf der Autobahn seien Beispiele, die in der Summe zur Überforderung führen können. „Viele Menschen fühlen sich dadurch gestresst und der Körper reagiert bereits mit entsprechenden Symptomen. Kein Wunder also, dass dieser Belastungsmarathon seine Spuren hinterlässt. Schlechte Laune, Schlaflosigkeit, chronische Überarbeitung, Bluthochdruck und Magenschmerzen“ seien nur wenige Beispiele, die Überforderung mit sich bringt. Zudem belegten Studien, dass Stress eigentliche Ursache vieler Erkrankungen ist.