Besondere Geschichtsstunde am BBZ St. Wendel : Reise zurück in eine dunkle Zeit

Schüler und Lehrkräfte der Dr.-Walter-Bruch-Schule St. Wendel verfolgen die Darbietung von Thomas Darchinger. Foto: Hubert Maschlanka

St. Wendel Per Live-Stream lauschten Schüler des BBZ St. Wendel einem Vortrag über das Schicksal eines jüdischen Teenagers.

Schüler der Dr.-Walter-Bruch-Schule erlebten eine Doppelstunde Geschichte auf eine ganz besondere Art. Innerhalb der Demokratie-Kampagne „Das andere Leben“ wurde in einem 90-minütigen Live-Stream anhand der Autobiografie von Solly Ganor, einem jüdischen Teenager in der Zeit der Nazi-Diktatur (ab 1941), dargestellt, wie persönliches Leiden mit den autoritären, totalitären und demokratiefeindlichen Handlungen eines Unrechtregimes verbunden ist.

Wie ein Sprecher der Schule berichtet, wurden die Inhalte gelesen und aufbereitet von Thomas Darchinger. Sein musikalischer Begleiter war Wolfgang Lackerschmid auf einem Vibraphon.

Die Vorstellung am Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Wendel wurde in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes umgesetzt. Ein von Jörg Heylmann, Medienpädagoge am BBZ, aufgebauter Live-Stream ermöglichte den Zugang der Schüler zu der Darbietung, die ursprünglich im Mai in der evangelischen Kirche St. Wendel hätte stattfinden sollen.

Es wurde nun technisch möglich gemacht, mit dem Schauspieler Thomas Darchinger direkt zu sprechen: „Bewahrt euch die Freiheit, verschiedene Meinungen zu hören und darüber auch kontrovers zu diskutieren. Vielfalt ist der Motor unserer freiheitlichen Demokratie. In der Geschichte des Solly Ganor steckt auch eine Mahnung denjenigen entgegenzutreten, die heute die Werte unserer Demokratie verächtlich machen. Wir sehen dies im aufwachsenden Rassismus und Antisemitismus.“

Die Schüler und Lehrer des BBZs wurden laut Sprecher von der Geschichte des jungen Solly Ganor berührt, welcher als Teenager im Konzentrationslager inhaftiert war. „Durch die Verbindung mit der auf das Geschehen exakt abgestimmten Musik von Wolfgang Lackerschmid am Vibraphon wurde das gesprochene Wort noch intensiver erlebbar“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die Intensität der Darstellung sei dem Schauspieler Thomas Darchinger zu verdanken. Dieser ist Grimme-Preisträger und spielt in zahlreichen Filmen und TV-Serien wie „Tatort“, „Der Bulle von Tölz“ oder „München Mord“ mit. Er arbeitet auch als Synchronsprecher zum Beispiel für den Charakter Eddison Tollett in „Game of Thrones“.