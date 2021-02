Fastnachtsaktion in Oberthal : OCV-Narren feiern mit Homeschunkeling-Set

Oberthal Oberthaler Verein verteilte 230 Fastnachtstüten an seine Mitglieder. Somit fiel die fünfte Jahreszeit nicht komplett aus.

Vor gut einem halben Jahr hat der Oberthaler Carnevalverein (OCV) berereits alle Sitzungen in der Bliestalhalle inklusive der sonstigen Veranstaltungen coronabedingt im Sinne der Gesundheit der Mitglieder und Gäste abgesagt. Doch die OCV-Narren wollten nicht komplett auf die fünfte Jahreszeit verzichten und haben die Fastnacht schlichtweg eingetütet. So hat der OCV-Vorstand ein Homeschunkeling-Set kontaktlos an die 230 Mitglieder ausgeliefert. „Wir haben uns überlegt. Was braucht man für eine kleine, bunte Fastnachtsfete zu Hause?“, erläutert der OVC-Vorsitzende Michael Schmitt die Idee der Oberthaler Narren. Luftschlangen, ein Accessoire zum Verkleiden in Form einer roten Nase, den OCV-Ansteckpin etwas zum Knabbern und Klopfen und ein kühles Getränk aus dem eigens kreierten OCV-Döschen wurden jeweils in die Tüten gesteckt.