Neues Video des Saar-Astronauten : Ausflug in galaktisches Fitnessstudio mit Matthias Maurer

An Bord der Internationalen Raumstation gibt es auch eine Küche. Wie er darin sein Essen zubereiten kann, lernt Esa-Astronaut Matthias Maurer derzeit bei seinem Training im Johnson Space Center der Nasa in Houston. Foto: ESA

Gronig/Houston In seinem neuen Video zeigt der Esa-Astronaut aus Gronig, wie er sich im Weltraum mit viel Sport und ausgewogener Ernährung fit halten möchte.

Eine Reise in den Weltraum macht dem menschlichen Körper ganz schön zu schaffen – sowohl psychisch als auch physisch. Umso wichtiger ist es, dass sich Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS) fit halten. Wie genau sie das anstellen, erklärt Matthias Maurer in seinem neuesten Video.

Darin zu sehen ist, wie der 50-Jährige im Johnson Space Center der Nasa in Houston (Texas, USA) lernt, die ISS-Bordküche zu bedienen. Die Ausstattung ist übersichtlich: Es gibt einen Ofen sowie einen Wasserspender, um die Speisen zuzubereiten. Die Lebensmittel sind meist in Dosen oder Beuteln verpackt. Wenn es sich um Trockennahrung handelt, fügen die Weltraumköche vor dem Verzehr Flüssigkeit hinzu. „Ich mag die thermostabilisierten Gerichte aber lieber als die getrockneten, weil sie etwas intensiver schmecken“, verrät Maurer.

Vor seinem Flug darf er eine riesige Auswahl an Weltraumnahrung probieren und auswählen, was ihm am besten schmeckt. Spezialisten helfen den Astronauten sogar, individuelle Wünsche zu erfüllen. „Das Essen ist dort oben ungemein wichtig, um in guter Stimmung zu bleiben“, weiß der Groniger.

Doch eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung alleine reicht nicht aus, um die Fitness der ISS-Bewohner aufrecht zu erhalten. Deshalb müssen sie Sport treiben. „Im Weltraum sind wir schwerelos. Unser Körper ist sehr clever, er reagiert fast sofort auf diese veränderten Bedingungen. Er beginnt damit, Muskeln und Knochen abzubauen, die wir in der Schwerelosigkeit viel weniger benutzen“, erläutert Maurer. Damit er nach seiner Rückkehr zur Erde noch in der Lage sein wird, zu laufen, Dinge anzuheben, vom Stuhl aufzustehen und uneingeschränkt am alltäglichen Leben teilzunehmen, muss er im Weltraum trainieren.

An sechs Tagen in der Woche stehen jeweils eine Stunde Cardio- und eine Stunde Kraftübungen auf dem Programm. Dazu wurden auf der ISS speziell angefertigte Hightech-Sportgeräte installiert. So gibt es etwa eine Station, an der unter anderem Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen möglich sind. „Beim Gewichtheben heben wir die Gewichte wegen der Schwerelosigkeit nicht an, sondern drücken gegen einen pneumatischen Widerstand“, sagt der Esa-Astronaut.

Auch die anderen Trainingsmaschinen wurden an die extremen Bedingungen im All angepasst. Am Laufband sind beispielsweise Gummibänder befestigt, welche die Sportler mit ihrem eigenen Körpergewicht auf die Lauffläche ziehen. Ohne diese würden sie einfach davonschweben. Sogar ein Fahrrad steht in dem galaktischen Fitnessstudio im erdnahen Orbit bereit. Es ist eines der ältesten Trainingsgeräte auf der ISS und stammt aus Europa. Gebaut haben es Wissenschaftler in Dänemark. „Interessant ist, dass man beim Radfahren im Weltraum gar keinen Sattel benötigt“, merkt Maurer an.