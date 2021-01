Blaulicht : Unbekannter beschädigt Mauer in Gronig

Gronig Ein Verkehrsunfall in der Straße Am Haibelt in Gronig ist am Dienstag gegen 18.15 Uhr gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei wurde eine Gartenmauer beschädigt.

Der Schaden an der Mauer dürfte beim Wenden oder Rangieren eines Fahrzeuges entstanden sein. Der Verursacher setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt unerlaubt fort, so der Polizei-Sprecher weiter. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.