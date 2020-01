Kassiererin mit Messer bedroht : Raubüberfall auf Spielcasino in Primstal

Primstal Eine Frau hat am Freitag um 20.15 Uhr das Spielcasino in der Hauptstaße in Primstal überfallen.

„Unter Vorhalt eines Messers forderte sie die Angestellte auf, ihr den Kasseninhalt auszuhändigen“, sagt ein Sprecher der St. Wendeler Polizei. Nachdem sie einen vierstelligen Betrag erhalten habe, sei die Täterin zu Fuß in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Die Überwachungskameras des Casinos hätten die Tat aufgezeichnet. Die Polizei beschreibt die Ganovin so: zirka 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, korpulent.