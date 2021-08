Konzertreihe : Summer Fade Out in Birkenfeld

Nohfelden Das Open-Air-Spektakel wird in Zusammenarbeit mit dem Club Carneby ausgerichtet.

Das Summer Fade Out geht am Samstag, 4. September, auf dem Römer in Birkenfeld in die 6. Runde. Genau wie im letzten Jahr wird das Open-Air-Spektakel wieder in Zusammenarbeit mit dem Club Carneby in Birkenfeld ausgerichtet – natürlich Open Air. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit.