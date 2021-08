Lesung : „Zwerge“-Autor Markus Heitz kommt nach Abentheuer

Abentheuer Am dritten Tag der Veranstaltungsreihe „Abent(h)euer Literatur begrüßt der Ort Abentheuer im Landkreis Birkenfeld am 27. August den prominenten Autor Markus Heitz. Der stellt den 450 Abentheurern seinen neuen Roman „Die Rückkehr der Zwerge vor“.

Das Buch ist so neu, dass es erst einige Tage später am 1. September erscheinen wird. Die Besucher des literarisch-musikalischen Abends haben daher die einmalige Möglichkeit, das neue Werk schon vorher kennenzulernen. „Abent(h)euer Literatur“ ist Teil des bundesweiten Programms „Und seitab liegt die Stadt“ des Literarischen Colloquiums Berlin. Die Initiatoren Andrea Thiel und Norman Liebold entwickelten das Konzept und konnten zusammen mit 40 anderen Projekten im Bundesgebiet überzeugen. Trotz der erschwerten Corona-Bedingungen gingen die ersten beiden Abende im Juni und Juli vor ausverkauftem Haus reibungslos über die Bühne.

Heitz und Liebold kennen sich als Kollegen, das mag auch dazu beigetragen haben, dass das 450-Seelen-Dorf den Besuchern eine intime und exklusive Vorpremiere der besonderen Art bieten kannt. „Vielleicht hat Markus ‚Die Rückkehr der Zwerge‘ auch mit einem Augenzwinkern auf unsere letzte Veranstaltung ausgesucht.“ Im November wird Liebold seinen Roman „Zwergenbinge“ vorstellen, der teilweise in Abentheuer spielt und so einen zwergenhaften Bogen spannt.

Heitz‘ neuer Roman spinnt eine Geschichte fort, die jetzt ihren 6. Band bekommt. Mit „Die Zwerge“, dem ersten Band der Reihe, gelang dem Saarländer Heitz 2003 der nationale und internationale Durchbruch. Mit mehr als 5 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland gilt er inzwischen als einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren. Der 50-Jährige veröffentlichte mehr als 60 Bücher, steht regelmäßig in den Bestsellerlisten und ist nicht zuletzt auch für seinen Humor und seine unterhaltsamen Lesungen bekannt. In „Die Rückkehr der Zwerge“ stößt der Edelstein-Schnitzer Goïmron auf Aufzeichnungen eines seit Jahrhunderten verschollenen Helden. Der letzte Eintrag ist jedoch noch nicht lange her. Goïmron begibt sich auf die Suche nach ihm und gerät mitten hinein in uralte Intrigen und brutale Machtkämpfe von skrupellosen Menschen, geheimnisvollen Albae – und Drachen.