Beliebte Stars kommen doch nicht : Strandkorb-Konzerte im Oktober am Bostalsee abgesagt

Blick in den Sparkassen-Park in Mönchengladbach bei einem Strandkorb-Konzert mit der Band "Die Höhner" im Sommer 2020. Foto: Maris Rietrums

Bosen Ab September finden die Strandkorb-Konzerte am Bostalsee statt. Doch nun gibt der Veranstalter bekannt: Die Events im Oktober können nicht stattfinden. Davon betroffen sind mehrere bekannte Stars.

In Zweibrücken ist die Reihe der Strandkorb-Konzerte gestartet, in knapp einem Monat geht es am Bostalsee los. Endlich, denn die eigentlich schon für Juni und Juli geplanten Shows hatten coronabedingt in den Spätsommer verschoben werden müssen. 27 Auftritte waren vom 6. September bis 10. Oktober terminiert. Wie der Veranstalter mitteilt, hat sich nochmals eine Änderung ergeben.

Die für Oktober geplanten Konzerte können nicht über die Bühne gehen. Als Grund gibt der Veranstalter naturschutzrechtliche Bestimmungen an. An die Festwiese grenzt ein Naturschutzgebiet. „Der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ist rechtlich vorgeschrieben“, so der Veranstalter. Von der Absage betroffen, sind die Auftritte von sieben Künstlern, wobei der Veranstalter für einige davon Ersatztermine im September finden konnte.

So tritt Fritz Kalkbrenner nun am 24. September auf, Stefanie Heinzmann am 30. September, Comedy mit Markus Krebs gibt es am 18. September und „Kölsch im Strandkorb“ heißt es am 28. September. Ersatzlos ausfallen müssen die Auftritte von In Extremo (1. Oktober), Schandmaul (8.Oktober) und die beiden Konzerte von Johannes Oerding (6. und 7. Oktober).

Die Tickets für die abgesagten Termine werden zurückerstattet, versichert der Veranstalter. Die Karten für die verlegten Strandkorb-Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, könne die Tickets dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden.