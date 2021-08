Kultur und Freizeit : Erster Abend ausverkauft: Großes Interesse an Lebacher City-Open-Air

Erster Abend ausverkauft: Großes Interesse an Lebacher City-Open-Air

Lebach Das Lebacher City-Open-Air ist zwar ausverkauft, aber es gibt noch andere Konzerte.

Das neue Veranstaltungskonzept der Stadt stößt auf reges Interesse. So ist der erste Abend beim Lebacher City-Open-Air bereits restlos ausverkauft. Die 250 Tickets waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, meldet die Stadt.

Am Samstag, 14. August, wird es mit dem Akustik-Duo Neutron populäre und beliebte Klassiker aus fünf Jahrzehnten Rockmusik sowie aktuelle Titel geben. Es werden zahlreiche Songs interpretiert von Tom Petty bis Pearl Jam, Ed Sheeran bis hin zu den Foo Fighters oder Kings of Leon. Zweistimmiger Gesang, Spaß an rockigen Interpretationen sowie melodienreiches eigenes Songwriting sind das Markenzeichen der Band.