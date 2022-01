Umwelt-Campus Birkenfeld : Es geht um Recht und Ethik in der digitalen Welt

Neubrücke Am Umwelt-Campus Birkenfeld ist ein neues Forschungsnetzwerk „Gesellschaft für Recht und Ethik in der Digitalen Welt“ gegründet worden. Das teilt ein Campus-Sprecher mit. Professor Maximilian Wanderwitz vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier ist der Initiator dieses Forschungsnetzwerks.

Und darum geht es: Wanderwitz lehrt Wirtschaftsrecht und insbesondere das Recht der Informationstechnologie an der Hochschule Trier am Standort Umwelt-Campus Birkenfeld. Seine Forschungsschwerpunkte sind „Legal Tech“ sowie „Recht und Ethik in der Digitalen Welt.“ Als Instrument seiner individuellen professoralen Forschung hat er das Forschungsnetzwerk „Gesellschaft für Recht und Ethik in der Digitalen Welt“ gegründet, heißt es vonseiten der Hochschule.