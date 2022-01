Neuer Pächter in Gonnesweiler : Jeden Sonntag ist Brunch angesagt

Langjährige Betreiber und das neue Pächterehepaar: Anja und Stefan Knop (von links), Kai und Christine Schmitt-Hartlieb sowie Restaurantleiterin Nadja Müller hinter der Theke des Römerhofs. Foto: Frank Faber

Gonnesweiler Römerhof in Gonnesweiler feiert mit neuem Pächter Wiederöffnung. Und hat Pläne für die Zukunft.

Von Frank Faber

Volles Haus bei der Wiedereröffnungsfeier. Zum Jahresbeginn hat Kai Schmitt-Hartlieb den einen Steinwurf vom Bostalsee entfernten Landgasthof Römerhof in Gonnesweiler übernommen. „Im August habe ich eine Annonce gelesen, mich daraufhin gemeldet, das Ehepaar Knop und den Römerhof kennengelernt. Und das hat sofort gepasst“, sagt der 47-Jährige, in Saarbrücken wohnende gelernte Restaurantfachmann. Seinen Beruf hat er am Fernsehturm in Stuttgart erlernt, danach war für die Mövenpick Group tätig, und die vergangenen 20 Jahre für die Edeka Handelsgesellschaft Südwest mit dem Lkw unterwegs. „Jetzt bin ich froh, dass ich wieder in meinem alten Beruf zurück bin, denn die Gastronomie ist mein Leben“, freut sich Schmitt-Hartlieb, nun den traditionellen Landgasthof am Bostalsee weiterführen zu können.

Ohne Frage: Stefan und Anja Knop wird man im Römerhof vermissen. 44 Jahre ist das Ausflugslokal am Bostalsee in Familienbesitz betrieben worden. 1987 hat Anja Knop an ihrem 18. Geburtstag die Leitung des Römerhofs übernommen und war damals die jüngste Gastwirtin im Saarland. „Ich bin direkt von der Hotelfachschule ins kalte Wasser gesprungen“, erinnert sie sich. Damals sei aus dem ehemaligen Aussiedlerhof eine Kombination aus Landwirtschaft und Gastronomie geworden. 1994 eröffnet dann die Bäckerei, zwei Jahre wird das Anwesen umgebaut. „Wir haben uns vor drei Jahren entschlossen, Ende des Jahres 2021 aufzuhören“, erklärt Stefan Knop. Allerdings gerne, fügt er an, habe das Ehepaar den Entschluss nicht gefasst. „Aber grundsätzlich schaffen wir mittlerweile keine Zwölf-Stunden-Schicht mehr“, gesteht der Bäckermeister.

Die für den 19. Dezember geplante letzte Schicht im Römerhof hat dem Besitzer-Ehepaar das Coronavirus ordentlich vermiest. „Uns hat es beide erwischt. Am 4. Dezember hatten wir das letzte Mal geöffnet“, berichtet Stefan Knop. Die Gastronomie zählt zweifellos zu den Branchen, die unter der Corona-Pandemie am meisten leiden. „Als Pächter und ohne Förderung vom Staat wäre es kaum möglich gewesen, den Betrieb fortzuführen“, meint er. Der Gastronom will aber auch nicht verschweigen, dass nach dem Lockdown der Sommer 2020 der beste Sommer aller Zeiten für das Geschäft im Römerhof gewesen sei.

Die Suche nach einem Nachfolger für den Landgasthof, so berichtet Stefan Knop, hat sich zunächst als überaus zäh erwiesen. Erst als eine Brauerei bundesweit eine Annonce schaltet, meldet sich Schmitt-Hartlieb. „Ich bin dann auf den Zug aufgesprungen, obwohl es der Gastronomie momentan so geht, als wie wenn die Aktien an der Börse am Boden liegen“, vergleicht der Restaurantfachmann, der einen Fünfjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterzeichnet hat. 8000 Flyer verteilt er vor der Wiederöffnungsfeier an die Haushalte. Mit Erfolg. Gleich der erste Sonntagsbrunch ist mit 80 Gästen ausgebucht. „Das ist das Maximum“, sagt Schmitt-Hartlieb. Jeden Sonntag bietet er ein Frühstücksbuffet an.

„Der Charakter des Landgasthofs mit gutbürgerlicher Küche bleibt erhalten“, teilt er mit, dass die Theke und die Küche etwas umgestaltet worden sind. Der Kuchen, besonders der beliebte Bienenstich, wird weiterhin von Bäckermeister Knop gebacken. „Für Betriebs-, Vereins-oder Familienfeiern können wir bis zu 110 Plätze im Innenbereich anbieten“, erläutert Schmitt-Hartlieb. Dazu stehen 164 Sitzplätze im Außenbereich zur Verfügung. Dort soll, wenn es Wetter dann wieder zulässt, jeden Freitag gegrillt werden. „Der Außenbereich bietet sich an, um ein Grill-und Salatbüfett aufzubauen“, findet der Gastronom.

Auch das Gelände neben dem Römerhof will er für Veranstaltungen nutzen. „Die Fläche eignet sich ausgezeichnet, um eine separate Reggae-Party im August oder im September/Oktober ein Oktoberfest zu veranstalten“, hat Schmitt-Hartlieb vor.

Stefan Knop freut sich, dass es mit dem Römerhof weitergeht. „Nach mehr als 40 Jahren ist der Landgasthof ja ein Traditionshaus“, betont er. Die Nähe zum Bostalsee hat das Ehepaaar Knop immer als „Lebenselixier“ für ihr Geschäft bezeichnet. „Wir leben doch mit dem See und alles, was über die Jahrzehnte am Bostalsee passiert ist, war immer auch ein Vorteil für uns“, schaut Stefan Knop zurück.

Seit Jahresbeginn hat der Römerhof am Bostalsee wieder geöffnet . Foto: Frank Faber

Der neue Römerhof-Chef Kai Schmitt-Hartlieb bietet jeden Sonntag von 9 bis 12,30 Uhr ein Frühstücksbüfett an. Foto: Frank Faber