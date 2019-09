Baustelle ab 10. September : Asphaltarbeiten zwischen Neunkirchen/Nahe und Gonnesweiler

Neunkirchen/Nahe Ab Dienstag müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen auf der L 135. Dort wird voraussichtlich bis 24. September eine Baustelle eingerichtet.

Die Asphaltdecke der L 135 soll auf dem Streckenabschnitt zwischen Neunkirchen/Nahe und Gonnesweiler instand gesetzt werden. Wie eine Sprecherin des Landesbetriebs für Straßenbau mitteilt, beginnen die Arbeiten am Dienstag, 10. September.

Betroffen ist die Strecke außerhalb der Ortschaften auf einer Länge von etwa 1900 Metern. In Abschnitten werde gearbeitet und der Verkehr per Ampel halbseitig am Baufeld vorbeigeführt