Europäisches Köhlertreffen : Walhauser stellten die größte Gruppe

Walhausen Köhler aus Walhausen nahmen an europäischem Treffen teil.

Bereits im Sommer 2015 waren die Walhauser Köhler und Bergleute bei dem europäischen Köhlertreffen, damals in Neukirchen/Oberbayern, anwesend. Auch bei dem Treffen im elsässischen Lembach im Jahre 2017 waren die Walhauser dabei. In diesem Jahr fanden die europäischen Köhlertage in Hardehausen und Giershaben im Hochsauerland statt. Es war für die AG Walhauser Vereine klar, dass man erneut an diesem Treffen, zu dem 350 Köhler aus acht Nationen kommen, teilnehmen würde. Nach entsprechender Vorplanung machten sich 23 Köhler mit zwei Kleinbussen und mehreren Autos auf den Weg nach Norden. Die Walhauser waren eine der größten Gruppen, teilt ein Sprecher der Köhler mit.