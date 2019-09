Blaulicht : Auto und Rettungswagen stießen zusammen

Walhausen Ein Rettungswagen und ein Auto waren am Freitag gegen 18.20 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der L 319 von Walhausen kommend in Fahrtrichtung Türkismühle verwickelt. Das berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge, beabsichtigte der Autofahrer, nach links zum Lindenhof abzubiegen, während der Rettungswagen den Pkw gerade überholte.

