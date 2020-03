Blaulicht : Unbekannte dringen in Gaststätte ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Berschweiler In eine Gaststätte in Berschweiler ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei befindet sich dieses Gasthaus in der Straße Zum Oberdorf. Dort hatten sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Außentür Zugang zu der Gaststätte verschafft.

Innen suchten sie nach Wertsachen – und fanden auch welche. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Feststellungen gemacht haben.