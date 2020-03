Wertsachen entwendet : POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Marpingen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Marpingen Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schafbrücke in Marpingen wurde am Sonntag gegen 18 Uhr bemerkt.



Unbekannte Täter hätten sich Zugang zu dem Anwesen verschafft, indem sie ein Fenster eingeschlagen hätten, teilt die Polizeiinspektion St. Wendel mit.

Aus dem Haus haben die Täter laut Polizeiangaben eine Reihe von Wertsachen gestohlen. Als Tatzeit geben die Beamten zwischen Freitag und Sonntag an.