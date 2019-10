Verbraucherzentrale informiert : Energieausweis gibt Empfehlungen

St. Wendel Wird ein Haus oder eine Wohnung vermietet oder verkauft, muss der Eigentümer einen Energieausweis vorlegen können. „Energieausweise enthalten auf Seite fünf Empfehlungen zur Modernisierung des Gebäudes.

Sie weisen auf kostengünstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz hin, ersetzen jedoch keine Energieberatung“, warnt ein Sprecher der Verbraucherzentrale. Es seien lediglich Hinweise, wie sich der bauliche Wärmeschutz und die Heizungsanlage optimieren und erneuerbare Energien nutzen lassen. Der Ausweisaussteller gebe zu den einzelnen Empfehlungen auch an, ob diese sinnvollerweise als Einzelmaßnahmen oder in Zusammenhang mit größeren Modernisierungen erledigt werden sollten. „Zusätzlich kann er noch die geschätzten Amortisationszeiten und die Kosten pro gesparter Kilowattstunde Energie nennen. Diese Angaben sind allerdings nicht verpflichtend“, erklärt ein Sprecher.

Speziell Eigenheimbesitzer, die auch selbst im Gebäude wohnen und zusätzlich Wohnungen vermietet haben, werden durch die Empfehlungen angeregt, über eine Modernisierung ihres Gebäudes nachzudenken. Allerdings würden sich die Rahmenbedingungen im Laufe der Jahre verändern, sodass die Empfehlungen möglicherweise schon veraltet seien, wenn die Renovierung beginne. „Vor einer Modernisierung sollten die Eigenheimbesitzer den Rat eines Experten bei der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen“, sagt Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale. Dieser erläutere die Empfehlungen und gebe Hinweise, worauf bei Wärmedämmung und Heizungsoptimierung besonders geachtet werden soll. Zudem erhalte der Verbraucher Hinweise auf mögliche Förderungen.

Telefonische Auskünfte zum Thema Energieausweis erhalten Interessenten dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei unter der bundesweiten Hotline (08 00) 8 09 80 24 00. Weitere Informationen unter www.verbraucherzentrale-saarland.de. Terminvereinbarung zur persönlichen Beratung in einem der 18 Büros im Saarland ebenfalls unter Tel. (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei) oder in der Beratungsstelle.

In St. Wendel finden die Beratungen in der Welvertstraße 2 im Besprechungsraum statt. Terminvereinbarung beim Umweltamt unter Tel. (0 68 51) 8 09 19 23. In Tholey finden die Beratungen im Rathaus statt. Terminvereinbarung unter Tel. (0 68 53) 50 80.