Nach 30 Jahren im Amt : Ein Kümmerer und Netzwerker tritt ab

Primstal 30 Jahre bestimmte Kurt Rech als Ortsvorsteher die Geschicke von Primstal mit. Nun ist er Privatmann.

Beim Ortsverband der SPD in Primstal gab es aufgrund eines besonderen Jubiläums vor kurzem viel Musik zu hören und viele Bilder zu sehen. Seit Juni 1989 war Kurt Rech der Ortsvorsteher von Primstal. Nun hat er das Amt an Rainer Peter von der CDU übergeben.

Zur Verabschiedung hatte der SPD Ortsverein Primstal geladen, um gemeinsam Rechs Arbeit im Ort und in der Gemeinde zu würdigen. Die Zusammenarbeit im Dorf stand für Rech dabei immer im Vordergrund. „Mit Menschen zusammen Dinge zu planen und dann durchzuziehen, gefällt mir an der Ortsvorsteher-Tätigkeit besonders. Es war mir stets wichtig, im Team zu arbeiten und das Ganze nicht autoritär zu gestalten“, spricht Rech über seine Zeit als Ortsvorsteher. 30 Jahre Amtszeit, während denen Rech auch zwischenzeitig als Zweiter und Erster Beigeordneter des Bürgermeisters fungierte, stehen dabei für sich selbst.

In einem „interaktiven Vortrag“, würdigte Bürgermeister Franz-Joseph Barth (SPD-nah) die Errungenschaften des Ortsrates unter der Leitung von Rech. Barth bezeichnete Rech als den „Kümmerer“, den „Lobbyisten“ und auch den „Netzwerker“ und hob dabei viele Projekte hervor, die in diesen 30 Jahren umgesetzt wurden. Als besondere Schmuckstücke nannte Barth dabei die Neugestaltung der Friedhofskapelle in Primstal und auch das Haus der Vereine in der Wiesbachstraße.