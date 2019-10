Anschlag auf freiheitlich-demokratischen Gesellschaft : Landrat drückt nach Halle Mitgefühl aus

St. Wendel Der Terroranschlag von Halle hat viele Menschen betroffen gemacht. Auch St. Wendels Landrat Udo Recktenwald (CDU) ist entsetzt: „Rechtsextremismus und Antisemitismus dürfen in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben.

Der Terroranschlag zeige auch, wie bedeutend gerade jetzt Erinnerungsarbeit sei. Denn Aufklärung, der verantwortungsvolle Umgang mit der Nazi-Zeit, das Wachhalten der Erinnerung an die NS-Barbarei seien wichtige Bausteine, um Hass, Antisemitismus und Intoleranz zu bekämpfen. Recktenwald erklärt: „Seit vielen Jahren sind wir im Landkreis St. Wendel auf dem Feld der Erinnerungsarbeit aktiv. Und zwar gemeinsam mit vielen Partnern, etwa dem Adolf-Bender-Zentrum, dem Marpinger Verein ‚Wider das Vergessen und gegen Rassismus’, sowie mit Schulen, Institutionen und Einzelpersonen. Wir haben in Erinnerung an jüdische Mitbürger Stolpersteine verlegt, sieben Orte gegen das Vergessen eingerichtet, führen jährlich zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust eine Gedenkveranstaltung durch. Und wir haben das Thema Erinnerungskultur in unser Bildungs-Netzwerk St. Wendeler Land aufgenommen, das außerschulische Lernorte und Bildungseinrichtungen verknüpft.“