Corona-Zahlen im Landkreis St. Wendel : Neu-Infektion in Tholey gemeldet

Neu-Infektion in Tholey gemeldet

St. Wendel Im St. Wendeler Land hat sich eine weitere Person mit dem Coronavirus angesteckt.

Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt mitteilt, lebt der Betroffene in der Gemeinde Tholey. Somit gibt es seit Beginn der Pandemie 170 Infizierte in der Region, 163 davon gelten als genesen. Fünf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Aktuell gibt es im Landkreis zwei Patienten, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind.