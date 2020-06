Aquaplaning auf der A 62 : Drei Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Türkismühle Die Fahrer kamen jeweils mit dem Schrecken davon. Es entstand aber Sachschaden.

Fast zeitgleich ist es am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr zu drei Unfällen auf der Autobahn 62 in Fahrrichtung Trier gekommen, etwa in Höhe der Ausfahrt Türkismühle. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, handelte es sich jeweils um Alleinunfälle, bei denen die Autos nach links von der Fahrbahn abkamen und mit der Mittelschutzplanke kollidierten.