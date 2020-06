Kreissparkasse St. Wendel zieht Bilanz : Beratung wird immer wichtiger

St. Wendel Kreissparkasse St. Wendel zeigt ihr Engagement für die Region auf und blickt auf Corona. Mit Geschäftsjahr 2019 zufrieden.

Ein Blick zurück auf das Jahr 2019. Hier habe die Kreissparkasse St. Wendel ein konstantes Wachstum verzeichnet. Bankdirektor Dirk Hoffmann nennt Zahlen: Die Bilanzsumme der Kreissparkasse St. Wendel erhöhte sich um rund 91 Millionen Euro und lag mit 1,331 Milliarden Euro Ende Dezember um 7,3 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Die Kundeneinlagen wuchsen um 44 Millionen Euro (plus 4,5 Prozent) auf einen Stand von rund 1,014 Milliarden Euro. Das Volumen der Geschäftskredite für Unternehmen und Selbstständige stieg um 5,8 Prozent auf 365 Millionen Euro, die Kredite an Privatkunden erreichten mit 380 Millionen Euro nahezu das Vorjahresniveau. Die Kreissparkasse hat im Geschäftsjahr 2019 neue Kredite in Höhe von rund 240 Millionen Euro zugesagt. Der Niedrigzinsphase geschuldet ging der Zinsüberschuss um 5,1 Prozent auf 21,4 Millionen Euro zurück. Der Provisionsüberschuss konnte um 5,5 Prozent auf 10,2 Millionen Euro gesteigert werden. Das Jahresergebnis von rund zwei Millionen Euro ermöglicht es der Sparkasse, ihre Eigenkapitalbasis weiter aufzustocken. Hoffmann: „Wir haben unsere Ziele erreicht. 2019 war ein erfolgreiches Betriebsjahr.“

Trotz eines Ertragsrückganges investiere die Sparkasse weiterhin in ihre Standorte, kündigte Hoffmann an. In Türkismühle werde die Sparkasse in ein neues Beratungs-Center in der Nähe des Nettomarktes umziehen. Der Spatenstich für den Neubau war bereits Anfang April. Und auch die Hauptstelle wird neu gestaltet. Die Planungen zur Innenraumgestaltung des Beratungscenters in der Hauptstelle seien fast abgeschlossen. „Der Umbau ist Teil unseres Zukunftsplanes“, so Vorstandsmitglied Marc Klein.