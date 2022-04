Inzidenz liegt bei 1381,0 : 90-Jähriger stirbt mit Corona

Kreis St Wendel Ein 90-jähriger Mann aus der Kreisstadt St. Wendel ist in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt ein Sprecher des Landratsamtes am Dienstagnachmittag mit. Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete zudem 231 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell wieder leicht rückläufig und liegt bei 1381,0. Die Neu-Infektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: 66 in der Kreisstadt, 18 in Freisen, 41 in Marpingen, sechs in Namborn, 28 in Nohfelden, 19 in Nonnweiler, 17 in Oberthal und 36 in Tholey. Damit haben sich Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 25 928 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert.