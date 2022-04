Auto touchiert : Frau bemerkt Schaden erst im Nachhinein

St Wendel Eine Frau hat auf einem Parkplatz ein anderes Fahrzeug beschädigt, den Schaden, aber erst zuhause bemerkt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, kam es zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr in der Jahnstraße beim Ausparken eines PKW's zu dem leichten Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines dunkelgrauen Toyota touchierte auf dem Parkplatz der Dr. Walter-Bruch-Schule beim Ausparken einen dunklen Kleinwagen, ohne es zu bemerken. Die PKW-Fahrerin bemerkte den Schaden an ihrem Auto erst später zu Hause. Als sie zurückfuhr, um den Schaden an dem anderen Fahrzeug zu begutachten, sei dieses nicht mehr vor Ort gewesen. Der Verkehrsunfall wurde anschließend bei der Polizei gemeldet. Der Fahrer des Kleinwagens kann sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung setzten.