Pandemie im Landkreis St. Wendel : 16 Neuinfektionen und ein Corona-Fall in einer Schule

Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert leicht über den Wert von 60. Auch neue Mutationen sind bekannt geworden.

Zur Wochenmitte hin ist im St. Wendeler Gesundheitsamt nochmals ein ordentlicher Schwung an positiven Testergebnissen eingegangen. 16 neue Corona-Fälle meldet ein Sprecher am Mittwochnachmittag. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (1), Marpingen (4), Nohfelden (1), Nonnweiler (1) und Tholey (5) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (4). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner klettert erneut leicht nach oben auf einen Wert von 61,12 (Dienstag: 58,82).