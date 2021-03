Online-Konzert aus Idar : „Musik zur Todesstunde Jesu“ gibt es online an Karfreitag

„Musik zur Todesstunde Jesu“ gibt es online an Karfreitag

Idar-Oberstein Der Kirchenkreis Obere Nahe präsentiert an Karfreitag aus der Idarer Kirche ein Online-Konzert.

Die „Musik zur Todesstunde Jesu“ gibt es als Online-Konzert. Und zwar am Karfreitag, 2. April, auf der Homepage des Kirchenkreises Obere Nahe. Um 15 Uhr zeigt der YouTube-Kanal des Kirchenkreises die Premiere.

Viele Komponisten bis in die Moderne haben sich der Stabat Mater gewidmet. So auch im 18. Jahrhundert der erst 26-jährige Giovanni Battista Pergolesi. Kurz nach Vollendung starb Pergolesi in einem Kloster bei Neapel. Posthum erlangte er durch das Werk Berühmtheit. Unter anderem auch, da sich Mythen um die Vollendung des Werks auf dem Sterbebett rankten. Für gewöhnlich wird das Stabat Mater mit Alt, Sopran, Orgel und einem Streicher-Ensemble aufgeführt.