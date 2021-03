Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet zwölf neue Corona-Fälle

St. Wendel Somit steigt die Zahl der bislang während der Pandemie bekannt gewordenen Infektionen auf 2642.

Nach einer Null-Runde zum Start in die Woche sind am Dienstag wieder neue Corona-Fälle bekannt geworden. Zwölf Neuinfektionen meldete ein Sprecher des St. Wendeler Gesundheitsamts am Nachmittag. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (1), Marpingen (2), Nohfelden (3), Nonnweiler (1) und Tholey (2) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (3).