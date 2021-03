Oster-Rallye in Nonnweiler : Osterhase belohnt die Rallye-Kinder

Handballerin Senta Wittig füllt die Geschenktüten für die Teilnehmer an der Oster-Rallye. Foto: Frank Faber

Nonnweiler In der Gemeinde Nonnweiler gab es ein besonderes vorösterliches Programm.

Osterferien ohne ein Programm für Kinder, deren Freizeit die Corona-Pandemie ohnehin massiv einschränkt hat, ist doch öde. Kreative Ideen in Zeiten von Online-Treffen, Regeln und Beschränkungen sind gefragt. Darüber haben sich auch die Berufsjugendlichen des Jugendhilfeträgers idee.on aus Otzenhausen so ihre Gedanken gemacht. „Wir wollten etwas Spannendes und Tolles für die Kinder gestalten. Wir haben ein Konzept erarbeitet und mit rund 200 Teilnehmern gerechnet“, erklärt Philipp Mattern.

Und was geht? Gemeinsam mit dem Nonnweiler Mehrgenerationenhaus, der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und familienfreundliche Gemeinde Nonnweiler, Vereinen und Institutionen hat idee.on eine Oster-Rallye vom 27. März bis zum 2. April in acht Ortsteilen der Gemeinde gestartet. Mehr als 220 Kinder und Jugendliche im Alter von ein bis 17 Jahren haben mitgemacht. Die Belohnung: Am Karsamstag stellt der Osterhase allen Teilnehmern je eine Überraschung vor die Haustür.

Begonnen hat die Rallye mit einer Mail. „Wir haben Bastelmaterial verschenkt, um Osterblumen und Ostereier mit Ölfarbe transparent auszumalen“, erklärt Mattern den Auftrag in den eigenen vier Wänden. Nach Fertigstellung der Kreativaufgabe ging dann die eigentliche Oster-Rallye los. An der Kirche oder an einem anderen markanten Ort im jeweiligen Dorf standen Körbe zur Abgabe der Gemälde bereit. „Diese werden von uns an die drei Seniorenheime in der Gemeinde verteilt, um den älteren Mitbürgern in der schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereiten“, freut sich Mattern, dass alle Generationen so in die Aktion eingebunden werden konnten.

Eine weitere Mail oder ein Brief vom Osterhasen höchstpersönlich schickte die Rallye-Kinder dann auf Tour. „Darin ist ihnen erklärt worden, an welchen Plätzen im Dorf der Osterhase Rätsel versteckt hat“, erläutert Mattern. Voller Erwartung machten sich die Kinder daraufhin mit dem Freund oder der Freundin auf den Weg, um das Rätsel zu lösen. An verschiedenen Standorten waren zudem einheimische Vereine präsent, die den Nachwuchs über ihr sportliches oder kulturelles Angebot informierten. „Eine gute Sache für die Kinder und die Vereine, weil man im Moment ja sonst nicht viel machen kann“, findet Senta Wittig, Handballerin und stellvertretende Jugendleiterin beim Turn- und Sportverein „Fortuna“ Schwarzenbach.