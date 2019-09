Dorfleben : Leidingen träumt vom „GrenzBlickHaus“

Leidingen Für geschätzte 800 000 Euro soll die alte Schule in Leidingen zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden – mit Fördermitteln, hofft man.

Der Leidinger Ortsvorsteher Wolfgang Schmitt (SPD) hat sich mit viel Engagement für ein neues Dorfgemeinschaftshaus in dem deutsch-französischen Grenzort eingesetzt. Jetzt, kündigt Schmitt an, sei der Moment, da es konkret werde. Die alte Schule in Leidingen, etwa 100 Jahre alt, fungiert bis dato als Behelfslösung. Die so genannte Lehrerwohnung der ehemaligen Volksschule war noch bis vor kurzem bewohnt, nun ist sie frei geworden und damit auch der Weg, eine Sanierung des Gebäudes anzugehen - zu einem echten Dorfgemeinschaftshaus für Leidingen.