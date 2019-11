Workshop : Tischdekorationen fürs Fest basteln

Wadgassen Der Obst- und Gartenbauverein Wadgassen bietet einen Workshop „Weihnachtliche Tischdekoration“ mit Floristmeisterin Margit Klein an. Dieser findet am Mittwoch, 13. November, um 15 Uhr, im Café Floral in der Lindenstraße in Wadgassen statt.

Es gibt unter anderem Hinweise zur Gestaltung der Deko und eigener Gestecke.

Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird empfohlen, eigene Gefäße mitzubringen.