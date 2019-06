Gemeinderat Wadgassen : Jeder will das Wäldchen erhalten

Wadgassen In Wadgassen streitet man sich über Optionen, die vielleicht gar keine sind, in einem Gutachten, das nicht öffentlich ist.

Ein nicht öffentliches Einzelhandelsgutachten der Gemeinde Wadgassen hat Anwohner an einem Wäldchen an der Provinzialstraße aufgeschreckt. Sie befürchten, dass das Wäldchen für einen Einkaufsmarkt geopfert werden könnte, weil dies als eine Option in dem Bericht genannt werde. Anwohner Dr. Frank Morgenthal kündigte in der Bürgerfragestunde vor der jüngsten Ratssitzung eine Bürgerinitiative an. Bürgermeister Sebastian Greiber reagierte gereizt auf diese „Verunsicherung“ durch „illegal an die Öffentlichkeit geratene“ Information. Die sei denn auch noch falsch interpretiert worden. Tatsächlich habe der Gutachter Wünsche des Einzelhandels abgefragt und in diesem Sinne Optionen beschrieben. Baumaßnahmen auf dem Wäldchen-Gelände habe der Gutachter „sehr kritisch“ gesehen. Es sei „nie daran gedacht worden, den Wald zu opfern“. Letztlich gehe es darum, Ansiedlungen des Handels „nicht weiter freien Lauf zu lassen“ und ein abgestimmtes Konzept vorzulegen, das Wadgassen-Ort als Versorgungszentrum fördere. Das Gutachten sei nur Grundlage für spätere Entscheidungen.