Einbruch Einbrecher ziehen ohne Beute ab

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in einen Abstellraum des Clubheims des SSV Altforweiler-Berus eingedrungen. Das Clubheim der Fußballer befindet sich in der Industriestraße in Altforweiler. Eine Stahltür wurde nach Polizeiangaben gewaltsam geöffnet. red