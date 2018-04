Polizei nimmt zwei Einbrecher in Altforweiler fest

Am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, hat ein Zeuge zwei unbekannte Personen beobachtet, die in ein Nachbarhaus in Überherrn-Altforweiler einbrechen wollten, teilte die Polizei mit. Der Zeuge beobachtete die beiden Einbrecher dabei, als sie mehrfach an dem Einfamilienhaus klingelten. Nachdem ihnen niemand öffnete, zogen sie sich Handschuhe und Masken an und gingen zur Rückseite des Anwesens. Dort hebelten sie, wie sich später herausstellte, ein Fenster auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Der Nachbar verständigte sofort die Polizei.

Kurz bevor die Polizeibeamten an dem Wohnhaus eintrafen, flüchtete jedoch das Diebespaar. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen konnten Beamte die beiden Personen, gegen 9.50 Uhr, in der Nähe des Tatortes festnehmen. Eine 19-jährige Frau und ein 17-jähriger Jugendlicher – beide aus Serbien – wurden am Dienstag dem Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und anschließend in die JVA Zweibrücken und Ottweiler gebracht. Bei der Festnahme trug die Frau noch weiße Handschuhe. Beutestücke wurden nicht aufgefunden.

Der 17-Jährige und die 19-Jährige sind der Polizei wegen ähnlicher Taten bekannt. Derzeit wird geprüft, ob sie noch für weitere Wohnungseinbrüche in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

>>> Weitere Polizeimeldungen finden Sie auf der Homepage der Saarbrücker Zeitung unter: Blaulicht