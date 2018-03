Bizarre Eiszapfen

„Nachdem der Winter mit eisigen Temperaturen zurückgekommen war, sind die Eiszapfen in den Sandsteinbrüchen bei Felsberg, direkt am Vaubansteig, noch länger geworden“ schreibt Leser-Reporter Alfred Schmitt aus Felsberg. „Bis zu fünf Meter lange Zapfen, von denen einige auch an eine Eisharfe erinnern, können momentan bewundert werden. Wenn dann die Temperaturen wieder nach oben gehen, verschwinden auch diese schönen Gebilde des Winters.“ ⇥red/Foto: Alfred Schmitt

