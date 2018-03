Im Foyer der Adolf-Collet-Halle in Bisten findet am Montag, 12. März, um 19 Uhr eine Besprechung zur Festlegung der Nutzungspläne der gemeindeeigenen Turnhallen und der Adolf-Collet-Halle Bisten für das Sommerhalbjahr 2018 (1. April bis 30. September) statt. Alle Vereine, die im Sommerhalbjahr 2018 Hallen in der Gemeinde Überherrn nutzen wollen, sind hierzu eingeladen.