Keine Verletzten : Reisebus kommt auf A8 bei Schwalbach von Fahrbahn ab

Schwalbach Auf der A8 bei Schwalbach ist am Samstagmorgen (22.02.2020) ein britischer Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine ansteigende Böschung gerutscht.

Der Bus war gegen 4.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Luxemburg untwegs. Etwa 600 m vor der Anschlussstelle Schwalbach verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach Angaben des Busfahrers war ein Reifen am Reisebus geplatzt. Laut Polizei entstand lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Bus. Die Kinder konnten kurz nach dem Unfall mit Ersatzfahrzeugen ihre Fahrt fortsetzen.