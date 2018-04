später lesen Tag des Baumes Frühlingstour beginnt mit einer großen Pflanzaktion Teilen

(red/kü) Die Gemeinde Schmelz und der Saarwaldverein Ortsverein Schmelz laden zur Frühlingstour und zum Tag des Baumes ein. Die Frühlingstour findet in Limbach am Sonntag, 8. April, statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit der Pflanzaktion am Schulhof der Talbachgrundschule.