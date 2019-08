Azubis Dittgen : Mit Ausschlafen ist erstmal Schluss

Schmelz Der Schmelzer Straßenbaubetrieb Dittgen stellt zehn neue Azubis ein. Der jüngste ist 15 Jahre alt.

Das neue Ausbildungsjahr startet auch beim Traditionsunternehmen Dittgen mit seinen Tochterfirmen „basis“ und „trans“ in Schmelz. Bei der Begrüßung der Neuen im Team erinnerte Geschäftsführerin Renate Dittgen an das Jahr 1979, in dem bei Dittgen mit der Ausbildung zum Straßenbauer begonnen wurde. „Einige von ihnen sind bis heute bei uns, manche werden uns aus Altersgründen allerdings bald verlassen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir guten Nachwuchs bekommen“, erklärte sie.

Es sei gar nicht mehr so einfach, Auszubildende zu bekommen, „daher bitte ich sie alle, machen sie in ihrem Freundeskreis Werbung für eine Ausbildung bei uns. Wir bieten vielfältige Möglichkeiten an“, erklärte Renate Dittgen.

Ganz anders verlief der berufliche Werdegang bei Erdi Dincay aus Riegelsberg. „Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt, aber schnell gemerkt, dass es in Zeiten des Internet immer schwieriger wird in dieser Branche“, berichtete er. Nun hat sich der 28 Jahre alte Mann entschieden, eine weitere Ausbildung als Baustoffprüfer zu starten. Ebenfalls auf Umwegen kam Maximilian Becker aus Marpingen zum Unternehmen. „Es kann durchaus passieren, dass man nach der Schule eine Ausbildung beginnt, die nicht zu einem passt. Da ist es besser, sich das einzugestehen, als 45 Jahre in einem Beruf zu arbeiten, in dem man nicht glücklich ist“, erklärte Martin Schäfer aus der Unternehmensleitung.