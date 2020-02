Fetter Donnerstag : Greesen machen Saarwellingen unsicher

Foto: BeckerBredel 24 Bilder Greesentag 2020 am Fetten Donnerstag in Saarwellingen.

Saarwellingen Zum Auftakt der Faschingstage am Fetten Donnerstag waren in Saarwellingen wieder die Greesen unterwegs. Anlässlich des „Greesentages“ versammelten sich am Vormittag die Einheimischen in der Dillinger Straße und zogen gemeinsam zum Schlossplatz.



Von Becker & Bredel

Die Teilnehmer waren traditionell als alte Damen verkleidet – natürlich mit weiten Röcken, Fächer, Gesichtsmaske, grauer Perücke und feinem Spitzentuch.

Zum „Greesentag“ verkleiden sich die Teilnehmer als alte Damen. Foto: BeckerBredel