Faasend : Tänzerischer Nachwuchs zündet die Raketen

Um den Nachwuchs muss sich der KV Rot-Weiß Reisbach nicht sorgen: Die Kindergarde begeisterte mit ihrem Marschtanz. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Reisbach „Mir machen wat ma können“ ist das Motto der Session beim KV Rot-Weiß Reisbach. Nur noch ein Prinzenpaar fehlt dem Verein.



Schon der Einmarsch der Akteure am frühen Samstagabend zeigte: Dem Karnevalsverein „Rot-Weiß Reisbach“ braucht es nicht um die Zukunft bange zu sein. Ob Minigarde im Zirkuslook, Kinder- und Juniorengarde in Marschuniform oder Solisten und Paare, der tänzerische Nachwuchs in Reisbach ist überaus gut aufgestellt. Und das bewiesen die Jungen und Mädchen im Laufe des Abends im Rahmen der ersten Kappensitzung in der Lohwieshalle in Reisbach immer wieder aufs Neue. Sie wirbelten über die Bühne, Spagat und Überschlag, für die Tänzerinnen und Tänzer aus Reisbach eine Leichtigkeit.

Viel Beifall gab es für die Minigarde, die sich an diesem Abend als Clown, Zirkuspferd, Ballerina oder wilder Löwe schnell in die Herzen des Narrenvolks tanzte. Verdient hatten sich die jüngsten Akteure zudem die erste Rakete des Abends vom begeisterten Narrenvolk. Das war übrigens in sehr großer Zahl, dazu noch sehr fantasievoll verkleidet, in die Halle gekommen und sorgte so für die perfekte Kulisse für die Akteure auf der Bühne.

Info Die Mitwirkenden beim KV Rot-Weiß Reisbach Die Akteure der 1. Kappensitzung des KV Rot-Weiß Reisbach: Tänze: Kindergarde Marschtanz und Showtanz (Tom und Jerry), Minigarde Showtanz Zirkus, Juniorengarde Marschtanz, Aktivengarde Marschtanz, Pink Panthers „On Fire“, Männerballett Schnatze Kerlcha „Dark Angels – gefallene Engel“, Solisten: Shirley Hilt, Amali Arapi, Tanzpaare: Maike Blaß und Nico Burbes, Lea Klein und Jona Masloh. Trainer: Vanessa Speicher, Carmen Speicher, Andrea Altmeyer, Diana Hilt, Conny Fresen sowie zahlreiche Nachwuchstrainerinnen aus der Jugendabteilung. Büttenreden: Joachim Moser: „De Läädisch“, Jürgen Weiß: „Da Dummschwätza“, Christine Henseleit und Bernhard Schmitt „Maja und Klaus“, Anna und Ralf Neu, Margit Bus „Männer“, Ralf Neu „Der Obdachlose von Reisweiler alias Suddelbohnensaufgesicht“. Moderation: Sitzungspräsident Manuel Thull und Ralf Neu, Vorsitzender: Ronny Metzger, Band: Die Granaten.

Als Eisbrecher in der Bütt machte Joachim Moser als „De Läädisch“ eine richtig gute Figur und sorgte bereits am frühen Abend für strapazierte Lachmuskeln. Die wurden im Laufe des Abends dann auch von Maja und Klaus, seit vielen Jahren gern gesehene Gäste in Reisbach, im Fitness-Trainingscamp trainiert. Unter dem Motto „Mir machen wat ma können“ waren die Narren des Rot-Weiss rund um den Vorsitzenden Ronny Metzger angetreten, um den Höhepunkt der Saalfastnacht zu feiern.