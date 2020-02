Tourismuskonzept : FWG Saarwellingen: „Initiative im Gemeinderat kam von uns“

Saarwellingen Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) in Saarwellingen legt Wert auf die Feststellung, dass sie die Initiative für die Erstellung eines Tourismuskonzepts für die Gemeinde ergriffen hatte.

Laut Masloh ist nach einem von der FWG vorgelegten Konzept und einem Antrag zur Behandlung des Komplexes „dann der, wie es so schön heißt, ,aus der Politik geäußerte Wunsch’ durch die Gemeinde an die HTW gelangt“. Dass Bürgermeister Manfred Schwinn jetzt gleichsam für sich reklamiere, das Ganze ins Rollen gebracht zu haben, sei deshalb nicht richtig. Was Masloh nicht unerwähnt lassen will, ist allerdings auch, dass die Idee, die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken zurate zu ziehen, seinerzeit von der CDU gekommen sei.