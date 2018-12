später lesen Markttag Wochenmarkt wegen Weihnachten verlegt Teilen

Wegen des Feiertags am ersten Weihnachtstag am Dienstag, 25. Dezember, wird der Wochenmarkt auf dem Großen Markt in Saarlouis auf Montag, 24. Dezember, Heiligabend am Vormittag, vorverlegt. red